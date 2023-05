Amadeus incerto su Sanremo: la bomba di Fiorello

Sembra che Amadeus non sia ancora sicuro di voler condurre il prossimo Festival di Sanremo. Questo è quello che Fiorello ha rivelato nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2, lasciando tutti con il fiato sospeso.



“In un clima generale abbastanza caldo in Rai, le parole di Fiorello su Amadeus lasciano pensare: “Mi ha detto che non sa se farà Sanremo. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere”. L’indiscrezione è emersa durante il talk show, dove Fiorello ha rivelato la conversazione avuta con Amadeus, affermando che non è ancora sicuro se condurrà l’evento musicale più atteso dell’anno.



In un periodo di grandi cambiamenti in Rai, non sarebbe sorprendente neanche la notizia più clamorosa. Questo potrebbe essere il motivo per cui Fiorello, durante la puntata del 26 maggio, ha “sparato una bombetta”, come lui stesso ha riconosciuto: “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo”​.



Non è la prima volta che Fiorello e Amadeus fanno notizia insieme. Durante il periodo di Sanremo, il conduttore e direttore artistico del Festival ha partecipato attivamente, dando anticipazioni sulle giornate dell’evento. Tuttavia, dopo queste parole, tutti si aspettavano un intervento diretto di Amadeus per smentire “la bombetta”, che però non è mai arrivato​.



La notizia ha generato molte speculazioni e domande, come: sarà questa un’indicazione del futuro di Sanremo? Amadeus sarà ancora alla guida del Festival? Oppure è solo uno scherzo di Fiorello? Queste domande rimangono senza risposta, almeno per il momento. Ma una cosa è certa: tutti gli occhi sono puntati su Amadeus e sulla sua decisione finale riguardo al Festival di Sanremo.