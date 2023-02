Amadeus: “Sembra un sogno, sono l’uomo più felice del mondo”

“Mi sento come un bambino in un parco divertimenti. Sono l’uomo più felice del mondo in questo momento. Mi sembra tutto un sogno che però è realtà”: così Amadeus nella conferenza stampa conclusiva del Festival di Sanremo.



Il conduttore di Sanremo 2023 ha poi aggiunto: “Il mio grazie soprattutto alle persone che sono salite con me sul palco, le donne che ci hanno affiancato, che hanno illuminato il Festival… agli amici come Fiorello che si inventano qualcosa di geniale dando un contributo anche con un cellulare. Soprattutto ringrazio quest’uomo Morandi che è stato il mio supereroe con lui ci siamo trovati umanamente bene il che non è scontato… è curioso ed è forte. Lo ringrazio per aver accettato il mio invito e ringrazio Anna per quel piatto di tortellini che ha sugellato la sua partecipazione al Festival”.

E sul futuro dice: “Se mi mandano via me ne vado. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando quattro anni bellissimi per tutta la mia vita, con il piacere di aver fatto quello che desideravo fare”.



“Tutte le persone coinvolte hanno lavorato per realizzare le mie idee al meglio, anzi a volte meglio di come le avevo pensate, perché questa è un’azienda straordinaria, dove tutti contribuiscono con senso di appartenenza a realizzare tutto al meglio, ognuno è protagonista di quello che fa. Ringrazio personalmente ognuna della persone che ha lavorato con me per far sì che sia un Festival storico, lo voglio condividere con tutte queste persone”.



“Io mi porto dietro tante cose, certo la prima immagine è la presenza del presidente Mattarella. Noi che ci facevamo il selfie con lui è un’immagine che non dimenticherò mai. Poi le canzoni, i cantanti, le performance, la libertà che hanno avuto di esprimersi. Ma l’immagine più bella me l’ha data Sanremo, e il fiume di persone di tutte le età. La forza della gente zittisce ogni polemica”, ha detto ancora il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, nel corso della conferenza stampa conclusiva.



Il direttore artistico del festival ha infine letto una personale lettera di ringraziamento al Festival scritta di suo pugno utilizzando tutti i titoli delle 28 canzoni in gara.