Amber Heard e Johnny Depp, la sorpresa è grande

È cosa fatta. L’attrice Amber Heard ha rilevato di aver raggiunto un accordo nella causa per diffamazione intentata contro di lei dal suo ex marito, Johnny Depp. Una causa ricchissima. In un post su Instagram scrive: «Dopo una lunga riflessione ho preso la difficile decisione di concludere un accordo». L’intesa metterebbe fine al procedimento d’appello da lei perseguito dopo aver perso la causa in primo grado.



«Ho sempre difeso la mia verità — scrive Heard nel post -, e per farlo ho distrutto la mia vita per come era stata fino a quel momento. La denigrazione che ho subito sui social media è una versione amplificata del modo in cui le donne sono ri-vittimizzate quando decidono di non arrendersi. Ora ho finalmente l’opportunità da emanciparmi da qualcosa che ho tentato di lasciarmi alle spalle circa sei anni fa e a condizione che posso accettare. Non ho fatto ammissioni. Non è un atto di concessione. Non ci sono restrizioni o bavagli rispetto alla mia voce che va avanti».