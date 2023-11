E’ immenso, a San Giuseppe Jato, il cordoglio per la morte di Amedeo Grande, ragazzo di soli 16 anni, iscritto al terzo anno del liceo scientifico Santi Savarino di Partinico. In una nota della direzione scolastica dell’istituto si legge: “La comunità scolastica del liceo Santi Savarino si stringe intorno ai genitori di Amedeo Grande, alunno della classe III O, spentosi prematuramente dopo una difficile e travagliata lotta contro una malattia, che ha affrontato con coraggio e speranza. La sua scomparsa lascia un segno profondo in quanti, sebbene per poco tempo, lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato la forza, la tenacia e la voglia di vivere”.

“Amedeo è stato un indomabile guerriero”

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. “Tutti noi – si legge sul gruppo “Jato e dintorni” – ci stringiamo in sincero cordoglio alla famiglia Grande per la gravissima perdita subita. Amedeo non è riuscito a vincere la sua battaglia contro la morte. E’ stato un indomabile guerriero, ha lottato con tutte le sue forze per sconfiggere una terribile malattia, Dio ha voluto che ci fosse un altro angelo in cielo e così è stato. Morire a questa età è una cosa che non è facile accettare, ed è appunto per questo motivo che ci stringiamo ancora di più alla famiglia in questo momento di atroce sofferenza. Che possa Dio accoglierti tra le sue braccia piccolo Amedeo, siamo sicuri che già fai parte della schiera degli angeli in cielo. Buon viaggio piccolo ma immenso Amedeo. Riposa in pace”.

I messaggi sui social: “Abbiamo il cuore spezzato”

Questo il post dell’associazione Piccolo Grande Amore: “Amedeo Grande, il guerriero che non c’è più. Con gli occhi pieni di lacrime e con il cuore a pezzi diamo il nostro ultimo saluto al nostro guerriero Amedeo, un ragazzo esemplare e un grandissimo musicista. L’associazione Piccolo Grande Amore si stringe attorno all’immenso dolore del padre Vittorio e della mamma Rosi. Riposa in pace Amedeo”. I funerali sono stati celebrati ieri mattina nella Chiesa Madre, a San Giuseppe Jato.