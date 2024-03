“Figura di mer**”: “Amici”, lo hanno visto tutti – Al via ieri sera, 23 marzo 2024, il serale di “Amici 23”. Gli allievi sono stati suddivisi in tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. La giuria è composta anche quest’anno da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Durante il primo appuntamento, verso la mezzanotte, si è consumata un’accesa discussione. Scontro tra Raimondo Todaro ed Emanuele Lo. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici 23”, scontro al programma: “Figura di mer**, lo hanno visto tutti”

È iniziata col botto la nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. A quasi mezzanotte, si è tenuto un acceso botta e risposta tra due insegnanti ad “Amici 23”: Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. È successo a seguito di uno scontro avvenuto nei giorni scorsi fra Giovanni e Nicholas. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici 23”, volano parole grosse: “Figura di mer**, lo hanno visto tutti”

Raimondo Todaro ha esordito: “Ci tengo a spiegare che, è vero che Giovanni sa guidare una dama, però nella nostra disciplina (latino-americano, ndr) le prese sono vietate. Cioè, se io prendo la ballerina e la sollevo di due cm dal pavimento con entrambi i piedi, ci squalificano. Quindi è un modo completamente dierso di guidare la dama. (…) Il motivo per il quale Giovanni lo farò è che credo nelle sue possibilità”. A quel punto è intervenuto Lo: “Ci credi tantissimo, quando vi siete incontrati addirittura avete detto che farete fare una figuraccia a Nicholas… Lo hanno visto tutti”.

“Amici 23”, lite tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo

Todaro ha risposto: “Fammi parlare. Vengo dalla danza sportiva, nello sport quando si fa una gara bisogna dare il massimo, poi che vinca il migliore. Tu sei arrivato a dire che se dice determinate cose Giovanni non è un amico, hai detto a Nicholas di stare attento. Ma fatti i fatti tuoi”. Lo l’ha interrotto: “Non li ho messi contro. Ho detto solamente che forse in questo momento penso che Nicholas sia solo da tanto tempo”. Giovanni si è sentito allora di intervenire: “Ho chiesto scusa, ho detto a Nic che in quel momento ho avuto una reazione istintiva a dire che gli faccio fare una figura di me**a, più che altro perché lui sa benissimo che non è vero. Era solamente un modo brutto per caricarmi”. (continua a leggere dopo le foto)

Amici 23, scontro al programma tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo: interviene Maria De Filippi

A quel punto è arrivata anche Maria De Filippi, che ha domandato: “Vi siete chiariti?”. Giovanni ha replicato: “No ed è giustificato che non gli sia andata giù. Ora non mi parla.. a me dispiace un sacco. Ho sbagliato”. La conduttrice ha cercato di rassicurarlo, dicendo: “Tranquillo”.