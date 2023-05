Il talent show più famoso d’Italia ha incoronato il vincitore della sua 22ª edizione: si tratta di Mattia, ballerino della squadra di Raimondo Todaro ed Arisa. La finale di Amici, condotta come sempre da Maria De Filippi, ha visto sfidarsi i tre finalisti Mattia, Isobel e Angelina.



Sotto la guida dei loro coach e degli insegnanti delle tre squadre, i concorrenti si sono esibiti in varie prove di canto e ballo, cercando di convincere i giudici e il pubblico a votarli.



Nell’ultima puntata del Serale, trasmessa in diretta, Mattia ha dimostrato ancora una volta le sue doti di ballerino, conquistando il titolo di vincitore. A fare gli onori di casa c’erano i tre giudici del talent show: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré.



Mattia ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno permesso di arrivare fino in fondo: “Voglio ringraziare il mio coach Raimondo, tutti i giudici e tutte le persone che hanno permesso questo. Grazie a loro alzo questa coppa. Grazie a te Maria, perché mi hai cambiato la vita”. Il ballerino ha inoltre rievocato il momento in cui, dopo i casting e durante un periodo difficile, “mi avete fatto rivivere e mi avete fatto sentire a casa”.



Mattia si è detto incredulo e felice per la sua vittoria, sollevando la coppa della vittoria e ringraziando il pubblico presente in studio e a casa. Ha poi chiamato accanto a sé Angelina, seconda classificata del talent show: “Sono felice che dopo due anni tu sia riuscita a realizzare questo sogno”, ha commentato Maria De Filippi.



Il talent show Amici si conferma quindi ancora una volta una piattaforma importante per giovani artisti che vogliono farsi conoscere e trovare una strada nel mondo della musica e dello spettacolo. La 22ª edizione si è conclusa con la vittoria di Mattia, che ha dimostrato di avere grandi doti di ballerino e un grande talento.