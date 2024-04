“Amici”, le prime parole di Lucia dopo l’eliminazione dal serale

Amici”, ieri sera, sabato 6 aprile 2024, è andata in onda la terza puntata del serale del reality show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Lucia è stata eliminata in seguito alla sfida finale contro la compagna di squadra Sofia. Scopriamo insieme quali sono state le prime parole della ballerina dopo l’uscita dal reality. (Continua a leggere dopo la foto)

“Amici”, Lucia è l’eliminata della terza puntata

"Amici", nella terza puntata del serale dell'acclamato talent show, l'emozione è stata palpabile con la tensione che ha raggiunto livelli altissimi. Ieri sera, sabato 6 aprile 2024, Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari si sono trovate ad affrontare il ballottaggio finale, mettendo alla prova le loro abilità di ballerine di talento. Dopo esibizioni cariche di passione e dedizione, le due concorrenti sono tornate in casetta, aspettando ansiosamente il verdetto. Come consuetudine, è stata Maria De Filippi a comunicare la notizia tanto attesa, rivelando che Lucia avrebbe dovuto lasciare ufficialmente il talent show. "Non è una tragedia, state tranquille. Avete visto che negli anni poi alcuni ballerini sono tornati qui nel corpo di ballo. Altri hanno fatto bellissime cose altrove. Questo è l'inizio. Lucia sei tu a dover andare", ha detto De Filippi alle giovani ballerine.

“Amici”, la reazione di Lucia dopo l’eliminazione

"Amici", quando Lucia ha scoperto di essere stata eliminata definitivamente dal talent show, è scoppiata in lacrime stringendosi in un forte abbraccio con l'amica Sofia. A farle tornare il sorriso, però, ci ha pensato Maria De Filippi. Lucia è stata scelta per una borsa di studio in Canada ad agosto e la stessa compagnia le offrirà un contratto di lavoro per diversi mesi a partire da settembre. "Studierai qui da noi in estate, così da prepararti a lavorare da settembre. Questa è una delle più prestigiose e blasonate compagnie di danza del Canada e la sede è a Toronto". La giovane ballerina ha ricominciato immediatamente a sorridere ed ha salutato i suoi compagni: "Vi voglio un mondo di bene, mi mancherete tutti da morire adesso che uscirò. Però tanto è ok perché ci vediamo fuori. Spaccate tutto, a presto, vi voglio un mondo di bene. No problema raga".

Le prime parole dopo l’uscita dal talent show

Dopo aver salutato gli amici e aver lasciato la casetta, Lucia si è fermata per un’intervista esclusiva con i microfoni di Witty TV. Con sincerità e determinazione, ha cercato di esprimere ciò che l’esperienza ad “Amici” ha significato per lei. “Sofia è la mia preferita. Non potevo essere arrabbiata ad uscire contro di lei. Lei è bravissima e la stimo tanto. Sono triste però, certo, ma anche contenta di quello che ho imparato qui dentro. Questo percorso mi ha insegnato anche a conoscermi meglio. Qui ho fatto emergere la mia fragilità anche nelle esibizioni. La casetta mi ha insegnato a confrontarmi con gli altri. Mi mancherà tutto, tutti loro, questo è sicuro. Mi mancheranno le persone e anche i rapporti“, ha dichiarato la giovane ballerina.