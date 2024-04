Cosa sta succedendo tra uno dei volti storici di Amici di Maria De Filippi e il marito?. Ancora nessuna conferma, ma le voci su un crisi stanno circolando con insistenza sui social e sono arrivate anche a Deianira Marzano. Chi segue la coppia sui social ha notato come lui, che è sempre stato una presenza fissa nel profilo Instagram della moglie, da un bel po’ di tempo sia completamente sparito.

Anche il giorno di Pasqua pare siano stati lontani. E in un attimo sono piovuti commenti sotto i post della ballerina per avere spiegazioni. Come: “Lo so che non sono affari miei, ma tu e tuo marito siete top, quindi tutto ok?“. O anche: “Ma il papà non fa più foto con voi?“. A queste domande, tante domande, non è mai arrivata alcuna risposta da lei, che continua a postare foto da sola con la figlia.

Matrimonio in crisi per il volto storico di Amici?

Lui, invece, che è sempre stato abbastanza attivo sui social, ultimamente è come chiuso in silenzio stampa. Ma cosa sta succedendo tra Lorella Boccia e Niccolò Presta? Il loro matrimonio è davvero al capolinea? La storia tra la ballerina di Amici e l’imprenditore nonché figlio dell’agente delle star Lucio Presta è iniziata nel 2016.

Nel 2019 i due si sono sposati a Roma e due anni più tardi hanno dato il benvenuto alla figlia, Luce Althea.

