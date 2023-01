Anarchici, attentato a Roma

Sono state incendiate cinque auto presso la sede della Telecom a Roma. Le auto aziendali, parcheggiate a distanza una dall’altra, sono state incendiate da ignoti che sono riusciti a introdursi all’interno del parcheggio esterno della sede della Telecom Italia, in via val di Lanzo 139, a Montesacro. Su una cabina elettrica è stata poi scritta con una bomboletta di vernice nera la “A” di anarchia e “No 41 Bis“, mentre all’esterno del muro di cinta del parcheggio è comparsa la scritta “Black block”.

Attentato degli anarchici a Roma, incendiate cinque auto

La dinamica dell’attentato degli anarchici a Roma

Nel frattempo anche a Milano si è verificato un attacco incendiario con molotov, distrutte due auto della polizia locale che erano parcheggiate in viale Tibaldi. Sulla vicenda indagano la Digos e il pool antiterrorismo della Procura per verificare anche se vi siano collegamenti con le recenti azioni di matrice anarchica legate al caso Cospito.

“Cospito sarà ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza intensificata della struttura carceraria meneghina di Opera in considerazione del suo stato di salute”. Ha intanto spiegato l’avvocato Flavio Rossi Albertini. Al Sai sono destinati i detenuti affetti da gravi patologie. Ieri il medico di fiducia di Cospito, Angelica Milia, aveva sostenuto che il detenuto era a “rischio fibrillazione”, in considerazione del suo calo ponderale, e ne aveva sollecitato il trasferimento.

Il caso Cospito

“Oggi pomeriggio informerò il Consiglio dei ministri delle iniziative adottate dal ministero degli Esteri per garantire la sicurezza delle nostre sedi diplomatiche all’estero. Abbiamo chiesto di rafforzare la sicurezza”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ministro degli Esteri, parlando dei recenti attacchi alle sedi diplomatiche italiane. “Gli attentati ci preoccupano. Ma questo non significa che il governo sia disposto a trattare con chi usa la violenza. È inaccettabile”, ha aggiunto Tajani ribadendo che saranno rafforzare le misure di sicurezza della stessa Farnesina.

