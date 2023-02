Anche Lino Banfi rende omaggio a Costanzo

Lino Banfi ha reso omaggio a Maurizio Costanzo durante l’ultimo saluto alla Camera ardente del Campidoglio. L’attore 86enne, che ha recentemente perso la moglie Lucia Zagaria, ha dichiarato che vuole continuare a fare il comico per non farci piangere tutti. Banfi ha ricordato il suo amico scomparso con parole piene di sentimento, affermando che Maurizio, con la galanteria che lo contraddistingueva, avrebbe fatto passare prima la moglie dell’attore.

Durante la cerimonia, Banfi era accompagnato dalla figlia Rosanna ed è riuscito a portare un saluto commosso al suo amico. Ha anche ricordato un video che lui e Costanzo avevano girato negli anni ’90, in cui interpretavano dei vecchietti. In quel video, Costanzo aveva scherzato dicendo che Banfi sarebbe morto prima di lui perché era più anziano di due anni. Banfi aveva risposto con una battuta, ma il destino ha voluto che entrambi avrebbero sofferto la perdita di una persona cara.



In definitiva, le parole di Lino Banfi durante l’omaggio a Maurizio Costanzo ci ricordano l’importanza dell’amicizia e la preziosità della vita. Anche in momenti di dolore, dobbiamo cercare di trovare l’umorismo e la gioia nella vita.