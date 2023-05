Andrea sposa Deniz, matrimonio “segreto” in casa Juve

Andrea Agnelli, l’ex presidente della Juventus, ha finalmente coronato il suo amore con la compagna Deniz Akalin. La cerimonia si è svolta il 29 aprile a Lisciano Niccone, un suggestivo paesino umbro al confine con la Toscana, e sembra sia stata un evento esclusivo e glamour.



Il matrimonio di Andrea Agnelli e Deniz Akalin è stato certamente un evento molto atteso da amici e conoscenti, tra cui alcuni noti personaggi del mondo del calcio come Pavel Nedved, Alex Del Piero e Gigi Buffon, che hanno partecipato alle nozze come ospiti d’onore.



La cerimonia si è tenuta nel municipio di Lisciano Niccone, un luogo romantico e suggestivo che ha creato l’atmosfera perfetta per questo evento speciale. Dopo il rito civile, la coppia ha festeggiato il loro amore con un elegante ricevimento in un resort umbro.



La notizia ha fatto subito il giro dei media, con molti che hanno commentato l’evento con entusiasmo e curiosità. La stampa ha sottolineato il fascino dell’evento, l’importanza delle personalità presenti e l’atmosfera romantica e suggestiva che ha caratterizzato la cerimonia e il ricevimento.



Tra i commenti più interessanti, spiccano le Instagram Stories postate dalla compagna di Pavel Nedved, Dara Rolins, che hanno confermato la presenza del famoso calciatore ceco alle nozze di Andrea Agnelli.