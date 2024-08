Angela Carini si ritira nel discusso match con l’algerina Khalif: le lacrime sul ring

Il match degli ottavi del torneo olimpico di boxe per la categoria 66 kg dei pesi welter è stato fulmineo. Da una parte c’era l’italiana Angela Carini e dall’altra l’algerina Imane Khalif, al centro dell’attenzione recentemente a causa delle accuse di essere un’atleta transessuale che partecipa a una competizione femminile, accuse portate avanti anche da Matteo Salvini.

L’incontro è iniziato con uno scambio veloce di pugni tra le due pugili. Tuttavia, dopo aver ricevuto il primo colpo, Carini si è diretta verso il suo angolo e ha dichiarato la sua intenzione di ritirarsi. Le ragioni della sua scelta non sono ancora note, poiché l’atleta italiana non ha rilasciato commenti in merito.

Dopo l’annuncio della conclusione del match, che ha decretato Khalif come vincitrice, Carini si è inginocchiata al centro del ring, visibilmente commossa, e ha iniziato a piangere prima di lasciare l’arena. Questa scena ha rapidamente fatto il giro dei social media, provocando reazioni contrastanti: alcuni hanno criticato duramente il gesto, mentre altri hanno suggerito che il ritiro potrebbe essere stato un modo per evitare i rischi legati agli attacchi dell’avversaria. È prevedibile che le polemiche continueranno ancora per un po’ di tempo.