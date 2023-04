Angelo Bonelli, malore in aula. Corsa in infermeria

Durante una dichiarazione di voto sul Def, Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, ha avuto un malore in Aula e è stato colto da un capogiro. Alcuni deputati hanno lasciato l’emiciclo per assistere il collega in difficoltà, mentre gli assistenti parlamentari sono intervenuti tempestivamente per soccorrere il deputato. Il presidente Lorenzo Fontana ha sospeso la seduta per alcuni minuti, prima di riprenderla successivamente.



Dopo l’episodio, Bonelli è stato accompagnato in infermeria da un altro deputato. La seduta è proseguita regolarmente, ma l’evento ha suscitato preoccupazione tra i colleghi di Bonelli e nell’opinione pubblica.