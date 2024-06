Antizanzare, ecco quali sono i migliori nei supermercati. La classifica di Altroconsumo

Quali sono i migliori repellenti anti zanzare in commercio? Una domanda fondamentale per chi non ne può più di grattarsi, martoriato dai pizzichi di quegli odiosi insetti. Quest’anno, poi, sembrano essercene molte di più. Quali scegliere allora? Altroconsumo che ne ha testati ben 89 consiglia di prestare attenzione all’etichetta: i repellenti con l’indicazione “Presidio medico chirurgico” (PMC) sono quelli più affidabili, poiché approvati dal Ministero della Salute. Meglio evitare prodotti che riportano solo l’elenco degli ingredienti (INCI) senza tale indicazione, poiché la loro efficacia non è certificata dalla legge​. Questi repellenti offrono diverse opzioni sia in termini di prezzo che di efficacia, permettendo a tutti di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Carrefour Sport Lozione Insetto Repellente (spray vapo) : Questo repellente ha ottenuto un punteggio di 76/100. È economico, con un prezzo medio di 3,49 euro per una confezione da 100 ml, ed è risultato molto efficace nei test di laboratorio​ ( ftaonline ) ​.

VAPE Derm Scudo Attivo Spray Antipuntura : Anche questo prodotto ha ricevuto un punteggio di 76/100. È leggermente più caro, con un prezzo medio di 7,99 euro per 100 ml, ma offre una buona protezione contro le punture di zanzare​ ( ftaonline ) ​.

Autan Tropical Spray Secco Insetto Repellente : Con un punteggio di 76/100, questo repellente è tra i migliori. Costa circa 9,99 euro per 100 ml ed è particolarmente efficace nelle aree tropicali​ ( ftaonline ) ​.

Stack Multinsetto : Ha ricevuto il bollino di “miglior acquisto” con un punteggio di 76/100 e un prezzo molto competitivo di 2,99 euro per 100 ml​ ( ftaonline ) ​.

Jungle Formula Repellente Antizanzare Forte (spray vapo) : Questo prodotto ha ottenuto un punteggio di 75/100 e costa circa 9,90 euro per 75 ml. È particolarmente indicato per chi cerca una protezione forte e duratura​ ( tg24.sky ) ​​( ftaonline ) ​.

La rivista spiega anche che lo spray garantisce un’applicazione veloce e può essere condiviso tra più persone. Di contro c’è il rischio che venga accidentalmente inalato o ingerito; le salviette sono invece facili da applicare, ma una volta aperte di seccano facilmente. Infine: “Stick e Roll on vanno bene per le piccole superfici, come caviglie, collo e braccia. Sono comodi da portare con sé, ma meno igienici degli spray se devono essere utilizzati da più persone. Latti e gel sono comodi da spalmare e più sicuri per i bambini perchè evitano il rischio di inalazione. In generale sono un pò meno efficaci degli spray”.