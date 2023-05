Vino cancerogeno? Parla il marito di Antonella Viola: “Io un bicchiere ogni tanto me lo bevo”

Stanno facendo molto discutere le tesi espresse da Antonella Viola nel suo ultimo libro ‘La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità’ (Feltrinelli). L’immunologa sostiene infatti che l’alcol contenuto nel vino, l’etanolo, sia cancerogeno. E che dunque non è vera l’affermazione che due bicchieri di vino al giorno non fanno male. Tesi ora però smentita, anche se solo parzialmente, dal marito Marco Cattalini, intervistato dal Corriere della Sera.

“Da un paio di anni ho iniziato a inserire nella mia routine alimentare ore di digiuno. – spiega Antonella Viola nel suo libro – Dapprima 16, e questa è diventata un’abitudine che seguo almeno quattro giorni a settimana. Per poi allungare ogni tanto a 20 o 24. Dopo l’asportazione della tiroide e la successiva menopausa, ho visto, come accade a molte donne, il mio corpo cambiare. Ho anche smesso di bere ogni tipo di bevanda alcolica e modificato la mia alimentazione. Nel giro di quattro mesi avevo perso 11 kg ed ero tornata nella mia solita taglia. Da allora, bevo solo un bicchiere di vino nelle occasioni speciali e cerco di inserire 16 ore di digiuno almeno quattro volte a settimana. E mi sento così in forma che ho ripreso ad allenarmi”.

Antonella Viola e il vino cancerogeno

“Dire che un paio di bicchieri di vino al giorno non fanno male è falso e pericoloso. – ribadisce poi Antonella Viola – L’etanolo, l’alcol che si utilizza in tutti i tipi di bevande alcoliche, è cancerogeno. Uno studio inglese ha calcolato che su 1000 donne e 1000 uomini che consumano in media una bottiglia di vino a settimana, 14 donne e 10 uomini svilupperanno un tumore a causa dell’alcol. Non a caso, già nel 1988 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e l’Organizzazione mondiale della sanità hanno inserito l’etanolo nella lista dei carcinogeni di primo livello”.