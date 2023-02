Antonio Conte, corsa in ospedale

“Guarisci presto, Antonio”. Il Tottenham ha annunciato in un comunicato che Antonio Conte deve fermarsi per sottoporsi a un’operazione chirurgica urgente che lo fermerà per un periodo di tempo ancora indeterminato. “Antonio recentemente si è sentito male, accusando forti dolori addominali – si legge in un comunicato -. In seguito a una diagnosi di colecistite, oggi verrà sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea. Ritornerà dopo un periodo di recupero. Tutti al club gli augurano una pronta guarigione”.

L’operazione urgente

Conte era in panchina sabato, nella sfida di FA Cup che il Tottenham ha vinto in casa del Preston North End, ma aveva lasciato al suo vice Cristian Stellini il compito di parlare con i giornalisti prima e dopo la partita. Per il resto sembrava tutto normale. Il solito Conte, talmente in subbuglio a bordo campo che hanno inventato la Conte Cam, una telecamera che segue il tecnico per tutta la partita i cui video sono diventati popolarissimi sui social. Per un po’ dovrà rimanere spenta. E Antonio Conte dovrà operarsi. A Conte verrà asportato chirurgicamente l’organo dell’apparato dirigente e poi trascorrerà a riposo alcuni giorni, prima di tornare regolarmente a seguire la squadra in prima persona