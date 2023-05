Apre il portellone dell’aereo in volo, è panico

Un uomo è stato arrestato venerdì per aver aperto la porta di emergenza di un aeromobile durante l’atterraggio. Il volo OZ8124 di Asiana Airlines, con 194 passeggeri a bordo, stava atterrando all’aeroporto internazionale di Daegu quando si è verificato l’incidente.



Secondo l’agenzia di stampa Yonhap, l’uomo, un trentenne, ha aperto la porta di emergenza dell’aereo intorno alle 12:45, ora locale. L’equipaggio e i passeggeri hanno reagito con panico, ma nonostante le circostanze, l’aereo è atterrato in sicurezza.

Video condivisi dai passeggeri sui social media mostrano il danno sulla fusoliera dell’aereo e il vento che irrompe nell’abitacolo, colpendo i sedili. Alcuni passeggeri hanno lamentato problemi respiratori a causa dell’apertura improvvisa della porta e dell’afflusso d’aria.



Diverse persone sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti, tra cui alcuni bambini che si trovavano a bordo dell’aereo per partecipare a un evento sportivo del fine settimana. Un genitore ha dichiarato a Yonhap: “I bambini erano spaventati, tremavano e piangevano”.



Il trentenne responsabile del caos a bordo è stato immediatamente arrestato dopo l’atterraggio. Asiana Airlines ha confermato che le autorità hanno avviato un’indagine approfondita sull’incidente. Non è ancora chiaro perché l’uomo abbia aperto la porta di emergenza.



Asiana Airlines ha espresso gratitudine per il professionismo e la calma dimostrata dal suo equipaggio durante l’incidente e ha assicurato che sarà fatto tutto il possibile per supportare i passeggeri coinvolti nell’incidente.



Questo incidente ha messo in evidenza l’importanza della sicurezza aerea e la necessità di procedure rigorose per affrontare eventuali emergenze. Sebbene la situazione fosse potenzialmente molto pericolosa, il fatto che tutti i passeggeri siano stati salvati senza gravi ferite è un tributo alla risposta dell’equipaggio e alle procedure di sicurezza attuate.