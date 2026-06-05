Roland Garros, colpo di scena sul match Arnaldi-Cobolli: “Ma che ha fatto”

Il Roland Garros 2026 vede un cambio di scenario nella semifinale maschile dopo il ritiro di Matteo Arnaldi a causa di un virus influenzale. Questa decisione ha consentito a Flavio Cobolli di accedere direttamente alla finale del torneo, segnando un momento importante nella sua carriera.
Ritiro di Arnaldi e accesso diretto di Cobolli in finale
Secondo le informazioni disponibili, Matteo Arnaldi ha dovuto abbandonare la semifinale contro Flavio Cobolli a causa di un malessere legato a un’influenza virale. Il ritiro ha automaticamente qualificato Cobolli come primo finalista del prestigioso torneo parigino.
Esito dell’altra semifinale e programma della finale
Parallelamente, nell’altra semifinale, Alexander Zverev ha superato Jakub Menšík in quattro set, assicurandosi così l’altro posto in finale. La sfida conclusiva, prevista per domenica, vedrà quindi contrapporsi Flavio Cobolli e Alexander Zverev.
Significato della finale per Cobolli e il tennis italiano
Questa finale rappresenta la prima in un torneo Slam per Flavio Cobolli, che si conferma come uno dei protagonisti della stagione storica del tennis italiano. Il suo percorso al Roland Garros sottolinea l’importanza di questa tappa nel suo sviluppo professionale.