La polizia messicana ha annunciato l’arresto di tre persone, ritenute possibili responsabili dell’omicidio di Ornella Saiu, cittadina italiana di origini sarde, residente in Messico da vent’anni. L’assassinio è avvenuto a Playa del Carmen, nello Yucatan, il 31 maggio.



Ornella Saiu, quarantenne, viveva in Messico da vent’anni. Era madre di un figlio ora maggiorenne e lavorava nel locale Sabrina 48, un bar caffetteria della zona. Il tragico evento è accaduto alle 8.30 del mattino, mentre la donna stava svolgendo le sue normali attività lavorative.



Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di corporatura robusta, con un casco, è entrato nel bar e ha sparato un colpo di pistola al volto di Saiu, prima di darsi alla fuga in moto. Il killer ha poi abbandonato sia il veicolo che gli indumenti utilizzati durante l’azione criminale, elementi che sono stati successivamente recuperati dalla polizia.



Le autorità messicane hanno avviato immediatamente un’indagine approfondita, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Questo lavoro ha portato all’identificazione di tre sospettati, che sono stati arrestati nelle ore successive.



L’omicidio di Ornella Saiu ha scosso la comunità di Playa del Carmen, in particolare la comunità italiana. La notizia dell’arresto dei tre sospetti è stata accolta con un misto di sollievo e rabbia, ma è solo il primo passo verso la completa risoluzione del caso.