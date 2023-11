Dopo qualche giorno di tregua dal maltempo, l’Italia si prepara all’arrivo di una nuova perturbazione che riporterà piogge e rovesci in buona parte del paese. Non solo forti raffiche di vento accompagnate anche da un brusco calo delle temperature. Dopo un lunedì ancora stabile, ma con una nuvolosità in moderato aumento a causa dell’arrivo del Libeccio, da mercoledì il tempo prenderà una brutta piega con l’arrivo di un ciclone invernale.

Il ciclone è in arrivo dalla Scozia

Il ciclone arriverà direttamente dalla Scozia e porterà con sè un’importante fase di maltempo, soprattutto su Marche, Umbria, Appennini e poi Abruzzo, Campania e zone interne di Toscana e Lazio. Questo è quanto si legge su iLMeteo.it.

Da mercoledì, il ciclone si dirigerà verso il basso Tirreno e le temperature inizieranno a diminuire e la neve potrà scendere diffusa sugli Appennini centrali anche sotto i 1200 metri pure sotto forma di temporale. Le piogge si concentreranno maggiormente al Sud, mentre al Nord, splenderà il sole.

Da giovedì calo drastico delle temperature

Nella giornata di giovedì, il ciclone scenderà ulteriormente e raggiungerà la Sicilia. In questa giornata ci saranno condizioni di intenso maltempo proprio sull’isola, ma anche su Calabria e Puglia meridionale. Da questa giornata l’aria fredda inizierà a farsi sentire con un sensibile calo delle temperature. Infine, il ciclone lascerà l’Italia nella giornata di venerdì con ultime precipitazioni tra Sicilia e Calabria, il sole e un clima più freddo invece interesseranno il resto delle regioni.

