Arriva il vaccino per ridurre le emissioni di metano. Bill Gates tra gli investitori, come funziona

Negli ultimi tempi, il mondo è in fermento per un progetto davvero innovativo che potrebbe rivoluzionare il settore agricolo e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Bill Gates crede fortemente in questo progetto, il che dice già molto sulla sua potenzialità. Parliamo di vaccini. E di uno in particolare, che sta facendo molto discutere.

Con il Green sempre più protagonista del dibattito pubblico, cresce la campagna contro le mucche, accusate da molti di essere responsabili di un’enorme quantità di emissioni che impattano sul cambiamento climatico. Ma come si collegano le due cose? La risposta arriva dalla startup di Boston, ArkeaBio, che sta lavorando a un vaccino davvero rivoluzionario: un vaccino anti-metano.

Questo particolare farmaco, come spiega Repubblica, agisce sui microrganismi presenti nell’apparato digerente degli animali, responsabili del rilascio di metano. La notizia, ovviamente, ha scatenato l’ironia sui social, con qualcuno che ha commentato: “Un vaccino per non scorreggiare”. Brutale a dirsi, ma la sintesi è corretta.

Il progetto è ancora in una fase iniziale e potrebbero volerci almeno 2-3 anni prima che il vaccino venga messo in commercio. Tuttavia, le aspettative sono altissime, tanto che tra i finanziatori delle ricerche c’è proprio Bill Gates. Intervistato dalla testata americana Bloomberg, Colin South, CEO di ArkeaBio, ha ribadito l’intenzione di creare un prodotto che possa integrarsi facilmente nelle pratiche agricole esistenti, utilizzando i canali di approvvigionamento già presenti per i farmaci destinati agli animali. E, cosa non meno importante, senza compromettere la qualità del latte e della carne.

Non tutti, però, sono entusiasti. Gli ambientalisti storcono il naso, temendo che questo vaccino possa diventare l’ennesimo pretesto per le grandi aziende dell’agrifood per preservare il “business as usual” piuttosto che il pianeta.

Gli investitori

Nonostante le critiche, il progetto di ArkeaBio ha attirato l’attenzione di numerosi investitori. All’inizio del mese, la startup ha annunciato di aver chiuso un round di finanziamento di serie A da ben 26,5 milioni di dollari. Il primo investitore è Breakthrough Energy Ventures, il fondo di venture capital istituito da Bill Gates per sostenere soluzioni innovative contro il cambiamento climatico. A seguire, altri grandi nomi come The Grantham Foundation for the Protection of the Environment, AgriZeroNZ, Rabo Ventures, Overview Capital e The51 Food & AgTech Fund.

In sintesi, siamo di fronte a una sfida ambiziosa che potrebbe segnare una svolta significativa nella riduzione delle emissioni di metano provenienti dagli allevamenti. Una sfida che vede in prima linea Bill Gates e numerosi investitori pronti a scommettere su un futuro più verde e sostenibile.