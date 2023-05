La macchina della sicurezza è stata attivata a Roma in previsione dell’arrivo del Presidente ucraino Zelensky. I servizi di sicurezza copriranno l’intera città e saranno garantiti da un grande dispositivo di forze dell’ordine. Sono previste bonifiche con unità cinofile e artificieri in luoghi sensibili, controlli anche nelle reti fognarie e nel sottosuolo.



Il Tevere sarà sorvegliato dalla polizia fluviale e i parchi saranno monitorati anche dal reparto a cavallo. Il controllo dal cielo sarà garantito dagli elicotteri della Polizia di Stato. Inoltre, i luoghi interessati dalla visita del Presidente ucraino vedranno impegnate varie squadre di tiratori scelti.



Le unità antiterrorismo della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri (Uopi, Api e Aos) saranno in campo per garantire la massima sicurezza durante la visita. Sono previsti anche fitti controlli nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e sulle principali arterie stradali e autostradali.



Per tutta la durata della visita sarà istituita una No Fly Zone e sarà impedito il sorvolo da parte di droni non autorizzati. Inoltre, a partire da domani, sarà istituita presso la sala operativa della Questura di Roma una task force dove verranno coordinati tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica.



L’arrivo del Presidente ucraino Zelensky a Roma è un evento importante e richiede una grande attenzione alla sicurezza da parte delle autorità. Grazie alla macchina della sicurezza attivata, sarà possibile garantire la massima sicurezza durante la visita del Presidente ucraino.