Artemis 2, ecco gli astronauti in missione verso la Luna…

La NASA ha annunciato l’equipaggio della missione Artemis II, che si prevede si svolgerà nel novembre 2024. Gli astronauti che faranno parte della missione saranno Victor Glover, pilota, Christina Koch e Reid Wiseman, comandante, tutti della NASA, e Jeremy Hansen dell’Agenzia Spaziale Canadese. Questi quattro astronauti saranno i primi ad avvicinarsi alla Luna dopo l’ultima missione Apollo del 1972.



La missione Artemis II sarà la prima del programma lunare Artemis ad avere un equipaggio, e prevede un viaggio di 10 giorni per orbitare intorno alla Luna, spingendosi più lontano dalla Terra di quanto non abbia mai fatto un essere umano. Questa missione sarà la premessa al ritorno dell’uomo sulla superficie lunare per la prima volta dopo mezzo secolo.



Il programma Artemis prevede di inviare astronauti sulla Luna nel 2025, a cinque decenni dalle storiche missioni Apollo concluse nel 1972. L’obiettivo dell’agenzia spaziale statunitense è quello di stabilire una presenza umana duratura sulla superficie lunare e infine di lanciare un viaggio su Marte entro il 2040.



L’equipaggio della missione Artemis II è composto da quattro membri altamente qualificati. La specialista di missione Christina Koch ha cominciato la sua carriera come ingegnere elettrico e ha partecipato alla prima passeggiata spaziale di sole donne sulla Stazione spaziale internazionale (ISS) nel 2019. Il canadese Jeremy Hansen è stato un pilota militare prima di lavorare per l’Agenzia Spaziale Canadese (CSA), attualmente collabora con la NASA per l’addestramento degli astronauti e le operazioni di missione, e Artemis II sarà la sua prima missione nello spazio. Il pilota Victor Glover ha già esperienza con la missione Crew-1 di SpaceX. Infine, il comandante Reid Wiseman ha un’esperienza a bordo della ISS come ingegnere di volo nel 2014.



La missione Artemis II metterà alla prova il potente razzo Space Launch System della NASA e i sistemi di supporto vitale a bordo della sonda Orion. La prima missione Artemis è terminata a dicembre del 2022 quando la capsula Orion, senza equipaggio, ha fatto ritorno sulla Terra dopo un viaggio di 25 giorni intorno alla Luna. Durante il viaggio attorno al satellite della Terra e ritorno, Orion ha raggiunto il punto più lontano dalla Terra rispetto a qualsiasi precedente veicolo spaziale abitabile.



La NASA ha dichiarato che la missione Artemis II non porterà solo gli astronauti, ma anche la speranza di milioni di persone di tutto il mondo. Con questa missione, la NASA si avvicina sempre di più all’obiettivo di stabilire una presenza umana duratura sulla Luna e di aprire la strada per un viaggio su Marte.