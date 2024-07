Ascensore precipita per un piano nel b&b con 5 giovani all’interno

Paura a Gallipoli nella notte tra il 30 e il 31 luglio per cinque giovani turisti bloccati in un ascensore di un b&b vicino al centro storico della nota località turistica pugliese. La cabina è caduta di un piano. Fortunatamente, tutti i meccanismi di sicurezza si sono attivati immediatamente, frenando l’ascensore. Per fortuna, non ci sono stati feriti né vittime. Secondo quanto riportato, l’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberare i cinque ragazzi dall’ascensore. Come già detto, non ci sono state conseguenze fisiche per i turisti.

Una squadra dei pompieri, arrivata sul posto, ha prima verificato che i giovani stessero bene e, dopo averli rassicurati, ha iniziato le operazioni tecniche per estrarli dal vano dell’ascensore, caduto improvvisamente al piano inferiore mentre era in funzione. Le cause dell’incidente sono ancora sotto esame dagli inquirenti.

Solo qualche settimana fa, all’inizio di luglio, sempre in Puglia, a Fasano, una ragazza di 25 anni, Clelia Ditano, è rimasta vittima di un incidente simile. In quel caso, l’ascensore è precipitato al suolo senza lasciarle scampo.