Assalto in treno, due morti

Due morti in un accoltellamento avvenuto su un treno regionale proveniente da Kiel e diretto ad Amburgo, nei pressi di Brokstedt, in Germania. Ma non è finita qui. Altre cinque persone sono rimaste ferite. Lo ha riferito la ministra degli Interni dello Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack. Bild spiega che l’autore del gesto sarebbe stato individuato e si tratterebbe di un uomo di origine siriana. Sul posto è arrivata la polizia che ha provveduto a transennare l’area, così come il personale medico d’emergenza che ha soccorso i presenti.