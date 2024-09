Assicurazione casa, le più convenienti e come funziona. Perché sempre più italiani decidono di farla

Negli ultimi anni, sempre più italiani stanno valutando l’opportunità di stipulare un’assicurazione per la propria abitazione. Le catastrofi naturali come terremoti, inondazioni, incendi e furti, che stanno diventando sempre più frequenti, stanno spingendo molti proprietari a proteggere il proprio patrimonio. Secondo i dati forniti dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), solo lo scorso anno il costo totale degli eventi naturali estremi in Italia ha raggiunto i 16 miliardi di euro, un importo paragonabile al valore di una legge di bilancio. Negli ultimi 50 anni, le spese sostenute dallo Stato per queste emergenze sono state di circa 310 miliardi di euro, come riportato da La Stampa.

Eventi come alluvioni, frane, terremoti, siccità, e altre calamità naturali possono comportare danni ingenti alle proprietà. Nonostante questo, la consapevolezza del rischio e la diffusione delle polizze assicurative sono ancora limitate. Ivass riporta che solo nel 2023, il Nord Italia ha subito 210 eventi climatici estremi, il Centro 98 e il Sud 70. La media europea per una polizza casa è di circa 150 euro l’anno, mentre in Italia, nel 2024, il costo medio è stato di 199,13 euro, come indicato da Facile.it.

Il report “2023 Global Insurance Outlook”, pubblicato da EY e citato da La Stampa, sottolinea che l’Italia è uno dei Paesi con il più alto divario di protezione: l‘89% delle perdite derivanti da catastrofi naturali negli ultimi dieci anni non era coperto da assicurazione. Attualmente, solo il 50% delle abitazioni italiane ha una copertura per il rischio incendio, e appena il 5,1% dispone di un’estensione per eventi naturali, nonostante oltre il 75% delle case sia esposto a rischi significativi.

Ma cosa fare per proteggere la propria casa? Attivare una polizza assicurativa è semplice e può essere fatto anche online. I costi variano da meno di 130€ fino a oltre 400€ per polizze più complete e personalizzate. Gli elementi che incidono sul costo includono:

la tipologia e la dimensione dell’immobile

il suo valore commerciale e la posizione

il numero e il tipo di garanzie selezionate

il massimale assicurativo

Secondo Forbes Advisor, le migliori polizze casa online del 2024 sono state valutate in base a diversi fattori. Ecco la classifica delle sei migliori opzioni disponibili:

Vitanuova Casa Senza Confini – A partire da 124€, con preventivo rapido e assistenza H24. Prima Casa e Famiglia – Da 282,99€, offre un preventivo intuitivo e assistenza H24. Zurich Connect Casa e Famiglia – A partire da 369,80€, con preventivo veloce, ma senza assistenza H24. Reale Mutua Casamia – A partire da 139€, con formula di preventivo rapida, ma senza assistenza H24. Genertel Casa – A partire da 336€, con formula di preventivo rapida, ma senza assistenza H24. Quixa Home & Family – A partire da 231,24€, con formula di preventivo rapida, ma senza assistenza H24.

Scegliere una buona assicurazione casa può rappresentare un’importante tutela, soprattutto in un Paese esposto a così tanti rischi naturali.