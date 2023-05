Attacco a Mosca, droni ucraini colpiscono la città

Nel primo mattino di martedì, Mosca, la metropoli russa, ha subito un assalto inusuale con droni provenienti dall’Ucraina che hanno preso di mira vari edifici, provocando danni “moderati”. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha assicurato che sono stati attivati tutti i servizi di emergenza della città e che, fino a questo momento, non si sono registrati feriti gravi.



Le notizie confermano che almeno 13 droni sono stati intercettati e neutralizzati in diversi settori della città. Uno di questi droni ha colpito i piani alti di un complesso residenziale nella zona sud-occidentale della città, lasciando la facciata danneggiata e provocando l’esplosione delle finestre. Un altro drone non identificato (UAV) è caduto su un edificio residenziale di 24 piani nella periferia di Mosca. Si è resa necessaria l’evacuazione di un altro edificio dopo l’atterraggio all’interno di un appartamento al 14° piano di un drone che portava a bordo tre cariche esplosive.



Questo episodio avviene solo poche settimane dopo che Sobyanin ha imposto un divieto sull’uso di droni non autorizzati a Mosca, in risposta a un attacco al Cremlino il 3 maggio, per il quale si sospetta la responsabilità dell’Ucraina.



Non è la prima volta che azioni ucraine causano danni a obiettivi situati all’interno della Federazione Russa o in territori che il presidente Putin ritiene di appartenenza russa. L’Ucraina ha precedentemente condotto attacchi con droni contro obiettivi in Crimea, regione annessa da Putin nel 2014. Inoltre, ci sono stati diversi episodi di incendi o esplosioni inspiegabili in impianti chimici e altre strutture all’interno della Russia, per cui si sospetta la mano di sabotatori ucraini.