Attacco nella Città di Davide

Attacco terroristico nel sito archeologico della Città di Davide a Gerusalemme, dove due persone, padre e figlio, sono rimaste ferite. Lo rende noto il Jerusalem post spiegando che uno dei feriti è stato colpito al petto e versa in gravi condizioni. L’aggressore è stato ucciso: era un palestinese di appena 13 anni. Lo riporta il sito di Israel Hayom spiegando che gli agenti di polizia giunti sul luogo dell’aggressione hanno sparato all’uomo e ora stanno cercando eventuali complici. Le persone ferite sono un uomo di 22 anni che versa in gravi condizioni e un altro di 45 in condizioni moderate. Entrambi sono stati trasferiti al Shaare Zedek Medical Center, secondo un portavoce del ministero della Difesa israeliano. I fatti sono avvenuti a meno di 24 ore dopo l’attacco terroristico alla sinagoga nel quartiere di Neve Yaakov a Gerusalemme.