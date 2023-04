Attentato al blogger militare, 007 russi denunciano i mandanti

Omicidio Tatarsky, 007 svelano i mandanti. L’Fsb, l’intelligence russa, ritiene responsabile l’associazione dell’oppositore politico di Putin, Aleksei Navalny, per l’omicidio di Vladlen Tatarsky. Il blogger militare russo, il cui vero nome era Maxim Fomin, è morto in un attentato lo scorso 2 aprile a San Pietroburgo. A ucciderlo, la bomba infilata dentro una statuetta in 3d che gli ha consegnato l’attivista antiputiniana 26enne, Daria Trepova, poi arrestata. Ecco le accuse dell’Fsb.

L’influencer filoputiniano, Vladlen Tatarsky

Per l’omicidio Tatarsky, 007 svelano mandanti

Sono da cercare dalle parti di Navalny i responsabili dell’omicidio Tatarsky, 007 svelano i mandanti. Daria Trepova, autrice della consegna della statuetta “assassina”, avrebbe risposto a diverse richieste di attività sovversive. Le richieste sono arrivate da Leonid Volkov e Ivan Zhdanov, vertici della “Fondazione anticorruzione” di Navalny. A quel punto, Trepova avrebbe organizzato il tutto insieme a un uomo chiave di provenienza ucraina: Yuri Denisov. Denisov sarebbe l’esponente di “un gruppo terroristico ucraino” che avrebbe fornito a Daria Trepova la statuetta con l’esplosivo. La ventiseienne ha recuperato il pacco da un indirizzo insospettabile di Mosca.

Yury Denisov è nato nel 1987, e secondo i servizi segreti russi avrebbe viaggiato da Kiev alla regione di Mosca, attraverso la Lettonia, lo scorso febbraio. In Russia avrebbe raccolto informazioni sulla vita quotidiana di Tatarsky e sulle persone che frequentava. Aveva per questo acquistato un’auto e preso in affitto un appartamento vicino a quello del blogger. Il giorno dell’attentato, il 3 aprile, Denisov avrebbe lasciato la Russia per l’Armenia, per proseguire poi per la Turchia. Denisov sarà a breve sull’elenco dei ricercati dell’Interpol.