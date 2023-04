Attentato in Israele, morto un turista italiano

Un turista italiano di trenta anni è morto e almeno altri sei israeliani sono rimasti feriti in seguito a due diversi sospetti attacchi terroristici a Tel Aviv. L’incidente è stato rivelato dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”, citando il servizio di ambulanza Magen David Adom. La Farnesina sta svolgendo delle verifiche in merito alla notizia rilanciata dai media israeliani di un italiano morto nell’attacco a Tel Aviv.



Secondo la radio militare israeliana si chiamava Alessandro Parini, era nato nell’87 e viveva a Roma. Lo ha confermato anche il nostro ministero degli Esteri. Secondo quanto si apprende Giorgia Meloni segue “con apprensione” gli attentati di Tel Aviv che “avrebbero coinvolto anche cittadini italiani”. “Orrore e profondo sgomento per il vile attentato a Tel Aviv”, così ha reagito la Farnesina in un tweet aggiungendo il numero dell’unità di crisi per informazioni.



Il primo attacco è avvenuto lungo il lungomare a Kaufmann Street, dove due israeliani sono rimasti feriti. Secondo le fonti, uno dei passanti è stato investito da un’auto e successivamente è deceduto. L’autore dell’attacco è stato neutralizzato mentre stava cercando di aprire il fuoco dopo aver investito la gente, secondo quanto riportato dalla televisione.



Il secondo attacco si è verificato vicino al parco Charles Clore, dove un aggressore ha cercato di speronare alcuni pedoni. La polizia ha dichiarato di aver “neutralizzato” l’aggressore e di essere al lavoro per fare chiarezza sulle circostanze dell’incidente.



Le indagini sono ancora in corso e le autorità israeliane stanno cercando di determinare le motivazioni di questi presunti attacchi terroristici. Nel frattempo, le vittime sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.