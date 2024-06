“Attenti alla truffa dello squillo”. La polizia lancia l’allarme: come funziona e come difendersi

Viviamo in un’epoca in cui, purtroppo, le truffe virtuali sono un fenomeno decisamente diffuso e finiscono per mettere in difficoltà soprattutto le persone meno avvezze alle nuove tecnologie, non a caso identificate dai malviventi di turno come bersagli più facili da colpire. Tra i tanti raggiri che si sono susseguiti, uno dei più recenti non cerca di attirare utenti seduti al computer ma ha modalità apparentemente molto più semplici. Non per questo, però, bisogna sottovalutarlo. Ecco di cosa si tratta: un cellulare che suona improvvisamente ma in maniera molto breve, solitamente un solo squillo. Eppure tanto basta per mettere a rischio il credito presente sul telefonino, che potrebbe essere di colpo svuotato. Ecco, nello specifico, come funziona questa nuova trappola e come evitare di rimanerne vittime. (Continua a leggere dopo la foto)

La “truffa dello squillo” è diventata celebre in rete in queste ore dopo che il Messaggero ha riportato la segnalazione di diversi casi. Tra questi, una donna di Fabriano (provincia di Ancona, nelle Marche) che si è recata al commissariato per spiegare agli agenti la scomparsa improvvisa del credito sul cellulare, diverse decine di euro. La signora ha spiegato di aver ricevuto delle chiamate da un numero sconosciuto alle quali non aveva potuto rispondere perché stava lavorando. (Continua a leggere dopo la foto)

Preoccupata, aveva successivamente richiamato per sapere chi ci fosse dietro quel numero misterioso. Una volta aperta la comunicazione, però, nessuna risposta. Pensando a un problema di linea aveva così chiamato altre volte, sempre però trovandosi dall’altra parte il silenzio più assoluto. Poco dopo, ecco però arrivare il messaggio che le comunicava l’esaurimento del credito telefonico. (Continua a leggere dopo la foto)

“Attenti alla truffa dello squillo”. Come funziona e come difendersi

Gli agenti hanno appurato che la signora era rimasta vittima di una cyber-truffa tornata recentemente di moda: “I cybercriminali approfittano della buona fede della persona contattata per farsi richiamare. In questo modo riescono a dirottare le chiamate su servizi telefonici a pagamento in grado di abbattere in pochi secondi il credito telefonico che arriva a zero euro in un attimo”. La polizia ha suggerito di prestare attenzione ai numeri sconosciuti e, in particolare, non ricontattare mai quelli internazionali.