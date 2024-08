Attenzione alla nuova truffa telefonica in circolazione. Se ricevete una chiamata con il prefisso +351 (00351), potrebbe trattarsi di una truffa proveniente apparentemente dal Portogallo. Spesso queste chiamate includono un messaggio registrato che invita a salvare il numero e a contattare tramite WhatsApp. Questo è un chiaro tentativo di phishing telefonico con l’obiettivo di rubare dati sensibili dell’utente.

In alcuni casi, il messaggio vocale pre-registrato fa riferimento a un curriculum ricevuto e richiede ulteriori dettagli, inducendo l’utente ad avviare una conversazione su WhatsApp, spostando così la comunicazione su una piattaforma diversa. Questa strategia è particolarmente pericolosa per chi è alla ricerca di lavoro, poiché potrebbe essere più incline a seguire le istruzioni, rendendosi così più vulnerabile alla truffa.

Una volta aggiunto il numero su WhatsApp, inizia uno scambio di messaggi in cui vengono richiesti ulteriori dettagli personali e, in alcuni casi, anche documenti per completare il processo di assunzione. In questo modo, gli ignari utenti inviano informazioni sensibili a sconosciuti che possono utilizzarle per rubare l’identità o accedere a conti bancari.

È fondamentale essere vigili e non condividere mai informazioni personali o documenti con numeri sconosciuti. Se si riceve una chiamata sospetta con il prefisso +351, è consigliabile ignorarla e segnalare il numero alle autorità competenti per prevenire ulteriori tentativi di frode.