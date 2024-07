Attenzione: queste bollette del gas sono salite del 1000%

Chi di noi non è mai stato spaventato dalle bollette che arrivano in un momento in cui quei soldi avremmo voluto spenderli in un altro modo? Ma ciò che sta accadendo nel Regno Unito va ben oltre l’immaginabile. Qui, alcune bollette sono lievitate fino a toccare aumenti del 1000%. Fortunatamente, non stiamo parlando dell’Italia, ma la situazione è comunque allarmante.

Secondo quanto riportato dal Guardian, alcuni consumatori britannici si sono trovati di fronte a bollette “pazze”. È il caso di Lison Woods, che normalmente pagava tra le 70 e le 100 sterline al mese (circa 100 euro). Tuttavia, secondo le stime di Ofgem, il consumo di Woods sarebbe aumentato di oltre il mille per cento. Risultato? Una bolletta di oltre 2000 euro.

La storia

Woods, incredula, ha dichiarato in un’intervista: “Io non ho cambiato in alcun modo le mie abitudini”. Ma cosa può aver causato un aumento così vertiginoso dei costi dell’energia? Per capirlo, Woods ha presentato un reclamo. “Ogni volta che apro un reclamo, ricevo una risposta che ignora qualsiasi mia domanda su come la mia fattura possa essere così alta. Utilizzano le stesse frasi standard, sembra scritto da un bot, e mi dicono che il reclamo è stato risolto poiché tutto è in ordine”. Ma di ordine non c’è traccia e le risposte tardano ad arrivare.

È solo grazie all’intervento del Guardian che la British Gas ha scoperto un errore: una lettura del contatore errata che aveva aggiunto mesi di consumo già pagato da Woods. Ma Woods non è l’unica vittima. Il Guardian ha riportato numerosi altri casi, come quello di Chris Timpson e sua moglie, che si sono visti addebitare circa 1919 euro per un solo mese di consumo energetico. Dopo le loro lamentele, la bolletta è stata corretta a 77 sterline (circa 90 euro). Tuttavia, il mese successivo è arrivata un’altra bolletta da 1259 sterline, ovvero 1450 euro, ancora una volta con un aumento vicino a percentuali folli.

Questa vicenda solleva preoccupazioni non solo per i cittadini britannici, ma anche per tutti noi. Le bollette possono diventare un incubo e, se non monitorate attentamente, possono causare gravi problemi finanziari. È fondamentale che i fornitori di energia agiscano con trasparenza e correttezza, garantendo che errori simili non si ripetano. Nel frattempo, non ci resta che incrociare le dita e sperare che situazioni del genere non attraversino il Canale della Manica, arrivando fino a noi.