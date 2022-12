Atzei ricoverata d’urgenza, ore di paura per la cantante al nono mese

Dopo mesi di dirette social e aggiornamenti costanti per i suoi fan, Bianca Atzei è improvvisamente sparita da Instagram.

Bianca Atzei

A spiegare cosa è successo alla cantante 35enne, incinta al nono mese, è stato il suo compagno, il 37enne inviato delle Iene, Stefano Corti.

“In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma ancora ricoverata. È nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”.

Bianca Atzei, incinta al nono mese di Noa Alexander, come la coppia aveva annunciato di voler chiamare il figlio in arrivo, ha avuto dunque delle complicazioni legate alla polmonite che l’ha colpita qualche giorno fa.

Bianca Atzei e Stefano Corti

Nella storia girata da Corti, la cantante saluta i fan accarezzandosi il pancione sulla poltrona della clinica in cui è ricoverata.

Giorni di apprensione che la coppia, i loro cari e i loro fan si augurano possano concludersi al meglio e al più presto.