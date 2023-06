Graziata dopo 20 anni la mamma condannata per l’omicidio dei suoi quattro figli: scioccanti le motivazioni

Una storia sconcertante arriva dall’Australia dove una donna è stata assolta dopo 20 anni dall’accusa infamante di aver ucciso i suoi quattro figli piccoli. A scagionare quella che era stata definita dalla stampa locale come la “peggior serial killer” della storia del Paese sono stati i progressi compiuti dalla scienza in questi ultimi anni. E così la presunta mamma assassina è stata graziata. Ma vediamo quali sono le motivazioni che hanno convinto i giudici ad optare per questo clamoroso dietro front.

Australia: graziata la presunta mamma killer

Proprio qualche ora fa, con una sentenza di un tribunale dell’Australia, Kathleen Fobbing è stata graziata dall’accusa di aver ucciso i suoi quattro figli e dalla conseguente pena a cui era stata a cui era stata condannata la presunta mamma killer. Ad uccidere i suoi quattro figli tra il 1989 e il 1999, tutti con meno di due anni, non era infatti stata lei, ma una rara mutazione genetica che favorisce la morte dei neonati.

“Con le evidenze disponibili oggi, possiamo concludere che esiste un ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Ms. Folbig”. Ha dichiarato qualche giorno fa la procuratrice Sally Dowling, al termine delle udienze. Oggi quindi la presunta mamma killer è stata graziata ed è stata subito scarcerata dalla prigione di Grafton. Contro di lei non c’erano prove certe, ma solo la certezza degli inquirenti, e dell’opinione pubblica in Australia, che i quattro bimbi non potessero essere morti tutti per una coincidenza.