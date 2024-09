Auto a Gpl, ecco le più convenienti per consumi e prezzo. La guida

Con il settore elettrico che fatica a prendere piede e, anzi, mostra segni di rallentamento, e con i prezzi di benzina e diesel in costante aumento, le auto a Gpl stanno tornando in auge, guadagnando l’interesse di un numero crescente di consumatori. Le vetture bi-fuel, infatti, rappresentano un’opzione vantaggiosa nel lungo periodo grazie al costo contenuto del Gpl e ai bassi consumi. Marco Bruckner, nella sezione motori della Gazzetta, ha stilato una lista dei modelli più competitivi sul mercato, accompagnata da schede informative. Da sottolineare, inoltre, che alcuni di questi modelli sono acquistabili beneficiando degli incentivi statali: rottamando una vettura Euro 0, 1 o 2, è possibile ottenere un bonus di 3.000 euro, che scende a 2.000 per le Euro 3 e a 1.500 per le Euro 4. Ecco allora i modelli più interessanti.

La classifica delle migliori auto a Gpl (parte 1)

DR 3.0: equipaggiata con un motore da 1.498 cc, capace di erogare 116 cavalli. Consuma 9,3 litri di benzina ogni 100 km. Il prezzo base della versione Gpl parte da 20.400 euro. Mitsubishi Space Star: motore da 1.193 cc, con 71 cavalli di potenza. I consumi si attestano su 6,1 l/100km. Prezzo di listino: 17.550 euro. Evo 3: il propulsore da 1.499 cc eroga 107 cavalli. I consumi sono di 8,4 l/100km. Il prezzo parte da 17.900 euro. Renault Clio: con motore da 999 cc che sviluppa 101 cavalli. Consuma 8,5 litri di benzina ogni 100 km. Il prezzo di partenza è 19.050 euro. Dacia Sandero: motore da 999 cc e 101 cavalli. Consumo medio di 6,71 l/100km. Il prezzo per la versione Streetway è di 14.750 euro, mentre la Stepway parte da 16.050 euro.

La classifica delle migliori auto a Gpl (parte 2)

Mahindra Kuv100: dotata di un motore da 1.198 cc, con una potenza di 85 cavalli. La versione Gpl percorre 100 km con 7,9 litri di carburante. Il prezzo è di 17.395 euro. Haval 2: il propulsore da 1.497 cc eroga 106 cavalli. Consuma 10,1 litri di benzina ogni 100 km. Prezzo di partenza: 18.800 euro. Dacia Jogger: motore da 999 cc con una potenza di 101 cavalli. Consuma 7,7 l/100km. Prezzo base: 18.100 euro. KGMobility Tivoli: motore da 1.497 cc che sviluppa 135 cavalli. Il consumo è di 7 litri ogni 100 km. Il prezzo parte da 23.900 euro. Sportequipe 5: equipaggiata con un motore da 1.498 cc, che eroga 154 cavalli. Consumo di 9,6 l/100km. Prezzo iniziale: 35.900 euro.

Questa selezione dimostra come il Gpl stia guadagnando terreno nel mercato automobilistico, offrendo modelli competitivi sia per consumi che per costi.