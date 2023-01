Auto nel canale: morti tre giovani e uno ferito

Sono tutti di origine indiana i quattro ragazzi rimasti coinvolti oggi in un incidente stradale in provincia di Verona. Tre sono morti e uno è ferito in maniera grave.

L’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada ed è precipitata in un canale. È successo a Veronella, piccolo comune a sud di Verona. Non c’è stato nulla da fare per le tre vittime, due ragazzi e una ragazza tutti di età fra i 20 e i 21 anni, residenti nella zona.

I sanitari del 118, giunti sul posto a bordo di tre ambulanze, non hanno potuto che constatare il decesso di tre di loro. Un quarto passeggero del veicolo, coetaneo delle tre vittime, è stato trasportato all’ospedale di San Bonifacio e sarebbe ferito in modo grave.

Le operazioni di recupero, con la vettura rovesciatasi lungo una scarpata e finita nel torrente Alpone, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e un’autogru del comando provinciale di Verona. L’argine, molto ripido, ha reso molto complicate le operazioni. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17.30. Di età compresa tra i 20 e i 21 anni, le tre vittime, due ragazzi e una ragazza, erano di origine indiana e risiedevano nella zona. L’auto a bordo della quale viaggiavano ha sbandato, prima di uscire di strada in curva.