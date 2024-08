Auto si schianta su guardrail e finisce nel canale: è strage di bambini. 9 morti

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la contea di Palm Beach, in Florida, causando la morte di nove persone, tra cui sei bambini. L’incidente è avvenuto la sera del 6 agosto, quando un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in un canale vicino a Belle Glade.

Il veicolo coinvolto, un SUV, stava viaggiando sulla Hatton Highway in direzione ovest. Per ragioni ancora sconosciute, il conducente non è riuscito a completare una curva a sinistra. Secondo il rapporto dell’ufficio dello sceriffo di Palm Beach, l’auto ha colpito un guardrail prima di finire capovolta nel canale. Le autorità hanno ricevuto le prime segnalazioni intorno alle 19:30 (ora locale) e, al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato il veicolo sommerso, con solo le ruote visibili.

Il capitano dei vigili del fuoco della contea, Tom Reyes, ha descritto la scena come devastante. I soccorritori, tra cui i sommozzatori, sono intervenuti rapidamente, ma nonostante gli sforzi, quattro persone sono state dichiarate morte sul posto e altre cinque sono decedute dopo essere state trasportate in ospedale. Tra le vittime ci sono sei bambini: una bambina di 1 anno, un bambino di 3 anni, due bambini di 5 anni, uno di 8 anni e uno di 14 anni. Hanno perso la vita anche due donne, di 21 e 30 anni, e il conducente di 56 anni. L’unico sopravvissuto è un giovane di 26 anni, che ha riportato gravi ferite ed è attualmente ricoverato in ospedale.

L’ufficio dello sceriffo di Palm Beach ha dichiarato che le indagini per determinare le cause dell’incidente sono in corso. Non è ancora chiaro cosa abbia portato il conducente a perdere il controllo del veicolo. “Abbiamo un solo sopravvissuto su un totale di 10 vittime, alcune delle quali sono bambini”, ha comunicato l’ufficio dello sceriffo. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le famiglie durante questo straziante incidente”.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale, e le autorità continuano a lavorare per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.