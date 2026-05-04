Auto sulla folla in centro città: ci sono morti e feriti. È tragedia

Un’auto è piombata sulla folla nel centro cittadino, trasformando un pomeriggio qualunque in una scena di panico. L’episodio è avvenuto oggi, lunedì 4 maggio 2026, nella zona di una nota strada commerciale che collega l’area alla piazza del mercato. I primi lanci parlavano di due morti e due feriti gravi, ma alcune fonti successive, citando la polizia, riferiscono invece di diversi feriti e nessuna vittima accertata.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco, pattuglie della polizia e anche un elicottero. La zona è stata isolata mentre i soccorritori assistevano le persone coinvolte e gli investigatori cercavano di capire cosa fosse accaduto. La polizia ha parlato inizialmente di una “situazione dinamica”, invitando alla prudenza sui dettagli. Secondo la Süddeutsche Zeitung, il veicolo sarebbe entrato nella zona pedonale all’altezza di Augustusplatz.

Auto sulla folla a Lipsia, centro blindato

La Grimmaische Strasse è una delle vie più frequentate di Lipsia: conduce verso il cuore commerciale della città e si trova non lontano dall’università e dalla Nikolaikirche, luogo simbolico della storia tedesca. Proprio per questo l’allarme è stato immediato. Alcuni media tedeschi hanno riferito della chiusura dei negozi della zona e dell’intervento di numerose ambulanze. Secondo Bild, almeno otto persone sarebbero rimaste ferite, ma il bilancio resta da confermare ufficialmente.

Nelle prime ore successive all’episodio sono circolate ricostruzioni diverse. N-tv ha riportato che la città avrebbe confermato almeno due morti, ma nello stesso flusso di aggiornamenti ha citato anche indicazioni della polizia su più feriti e nessun decesso. Proprio questa contraddizione mostra quanto il quadro sia ancora instabile. Le autorità hanno confermato il fermo del conducente: “Un’auto ha investito diverse persone in Grimmaische Straße ed è fuggita. Il conducente del veicolo è stato arrestato; al momento non rappresenta più un pericolo”.

Indagini in corso: Lipsia sotto choc

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o di un’altra dinamica. Al momento non sono stati diffusi elementi certi sul movente né sull’identità del conducente. Reuters, citando Focus Online e la polizia locale, ha confermato che un’auto è finita contro un gruppo di persone nel centro cittadino, provocando diversi feriti, ma senza aggiungere dettagli sulle cause.

La vicenda riporta alla mente altri episodi simili avvenuti in Germania negli ultimi anni, ma ogni parallelo resta prematuro finché non arriveranno comunicazioni ufficiali. A Lipsia resta una città sotto choc, con il centro presidiato e i soccorsi ancora al lavoro nelle ore immediatamente successive all’impatto. Il bilancio definitivo dovrà arrivare dalla polizia, che continua a ricostruire la traiettoria dell’auto e la sequenza esatta di quanto avvenuto in Grimmaische Strasse.