Autostrada, Tir precipita. Tremendo incidente

Questa mattina poco dopo le 7 sulla A1 nel comune di Calenzano, un camion carico di frutta e verdura ha perso il controllo, sfondando le barriere del viadotto dell’autostrada e cadendo diversi metri in basso sulla strada provinciale sottostante. L’incidente ha causato la morte del conducente, trovato senza vita nell’abitacolo del camion dai vigili del fuoco.



La strada provinciale 107 di via di Legri è stata chiusa al traffico per permettere ai pompieri di spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche personale del 118 e della polizia stradale. Al momento gli accertamenti sono in corso per capire le cause dell’incidente. Il corpo del conducente è stato portato alla medicina legale per ulteriori esami.



L’incidente ha provocato gravi disagi al traffico e ai residenti della zona. La polizia stradale ha raccomandato agli automobilisti di evitare la zona e di seguire le deviazioni indicate.