In un importante sviluppo dell’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia, sotto la guida del Procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci, il presunto autore di quattro violenze sessuali che hanno sconvolto la provincia è stato rintracciato in Francia. Le vittime, tutte giovani donne, sono state attaccate mentre passeggiavano lungo la famosa “Lungo Crostolo”.



L’arrestato, già in detenzione in Francia per reati simili, è ora sospettato di aver commesso ulteriori due violenze sessuali in Germania. Questo importante risultato è stato possibile grazie alle indagini condotte dalla Polizia di Stato, che ha collaborato attivamente con le autorità internazionali.



I dettagli di questa complessa operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà presso la questura di Reggio Emilia alle ore 11. Alla conferenza parteciperanno il Questore Giuseppe Maggese e il Procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci, i quali forniranno ulteriori informazioni sulle fasi dell’indagine e sugli sviluppi dell’arresto del sospetto aggressore.