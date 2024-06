Bagnoschiuma, ecco qual è il migliore al supermercato. La classifica

Dopo avervi svelato qual è il miglior shampoo che possiamo trovare al supermercato, è la volta del bagnoschiuma. Stavolta a rispondere a questa domanda ci ha pensato il portale Bell’Italia che ha concentrato la sua attenzione sui prodotti ‘made in Italy’ per la detergenza personale: il docciaschiuma con la bandiera italiana sull’etichetta. Con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento delle temperature, le vendite di articoli per la detergenza personale registrano un notevole aumento. Oltre al docciaschiuma e al bagnoschiuma, anche deodoranti, creme per il corpo, saponi, shampoo e balsami vedono raddoppiare la loro presenza nei carrelli dei consumatori. Come spiega Ezia Caputo, “quando si parla di prodotti per la detergenza personale italiani, si può contare su una lunga tradizione di eccellenza. Le aziende italiane si distinguono per la cura e l’attenzione dedicata alla formulazione dei loro prodotti, utilizzando ingredienti di alta qualità e metodi di produzione all’avanguardia”. Vediamo allora la classifica.

Al 5° posto troviamo Bionsen Zen. “Una nuova e affascinante collezione di bagnodoccia prodotta da Coswell rappresenta il perfetto connubio tra l’eccellenza cosmetica ‘made in Italy’ e le proprietà benefiche dei minerali termali giapponesi. L’azienda di Funo di Argelato, situata nella provincia di Bologna, si distingue come uno dei principali produttori italiani di cosmetici”. La linea Bionsen Zen è disponibile in quattro varianti: Energy Experience, Gold Elixir, Sensual Moments e Antistress. Al 4° posto: Winni’s Naturel. Winni’s è un marchio appartenente a Madel, azienda chimica romagnola leader nel mercato della detergenza green. È un prodotto assolutamente naturale perché privo di solventi chimici e addensanti, siliconi, parabeni, coloranti. Attualmente disponibile in due profumazioni (melograno e thè verde). Al 3° posto, invece, c’è Vidal. Profumazioni intense e un prodotto rigenerante: questa è la formula vincente del doccia schiuma Vidal. Sul mercato sono disponibili ben 17 profumazioni di doccia schiuma Vidal. E al primo e secondo posto?

Al secondo posto della classifica sul miglior bagnoschiuma troviamo Malizia. Disponibile in diverse fragranze come il latte, muschio bianco, talco, mora e muschio, bacche di goji e argan, il doccia schiuma Malizia è un prodotto di qualità ‘made in Italy’ che si distingue per il suo prezzo altamente competitivo. È prodotto dall’azienda piemontese Mirato. Infine, ecco il primo posto: Felce Azzurra. Realizzato da Paglieri, è un prodotto di eccellenza 100% ‘made in Italy’ con un ottimo rapporto qualità prezzo. Disponibile in diverse fragranze, ma la profumazione classica, composta da più di 100 ingredienti provenienti da tutto il mondo, resta la preferita dagli italiani. Pensate che la realizzazione di quell’aroma è ancora un segreto custodito dalla famiglia Paglieri in un prezioso taccuino che viene tramandato di generazione in generazione.