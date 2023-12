Un’interruzione brusca e inattesa ha segnato la settima puntata di “Ballando con le Stelle“, uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. Milly Carlucci, la conduttrice del programma, ha dovuto annunciare un’imprevista decisione che ha colpito il concorrente Antonio Caprarica.

Caprarica e la performance difficoltosa:”Ballavo come potevo”

Il momento del ballottaggio, che avrebbe dovuto vedere Caprarica sfidare Carlotta Mantovan e Sara Croce, è stato sospeso quando il concorrente ha preso la parola. Ha dichiarato apertamente di dover abbandonare la competizione a causa di problemi di salute che hanno compromesso la sua performance.

“La giuria molto percettiva ha capito che io stasera ballavo in modo diverso, ballavo come potevo. Non mi divertivo, come invece mi sono divertito sempre nelle altre puntate”, ha affermato Caprarica. Ha espresso la sua gratitudine alla maestra Maria e al pubblico che lo ha sostenuto durante il suo percorso nel programma.

Antonio Caprarica: “Io non ho voglia di lasciare”

Antonio Caprarica ha spiegato la sua decisione dicendo: “Io non ho voglia di lasciare Ballando con le Stelle perché qui sto benissimo. Però mi tocca uscire perché il medico mi ha detto che se non mi fermo mi faccio male. Io già sto soffrendo e quindi devo lasciare”. Ha concluso la sua dichiarazione con la speranza di poter tornare in futuro: “Un giorno forse tornerò qui a Ballando con le Stelle. Magari sarò il primo concorrente bionico. Chissà, con una splendida anca di porcellana e titanio.”

L’annuncio ha suscitato sorpresa e dispiacere tra il pubblico e gli altri concorrenti. La salute dei partecipanti resta una priorità, e la decisione di Caprarica di ritirarsi riflette l’importanza di salvaguardare il benessere fisico in situazioni di competizione intensa.