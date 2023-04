Bambina di 4 anni uccisa da un pirata della strada Cronaca, Web

Il pomeriggio di sabato 22 aprile a Casalnuovo, in provincia di Napoli, si è verificato un tragico incidente che ha portato alla morte di una bambina di soli 4 anni. La piccola è stata investita da un’auto in via Emilio Buccafusca e, nonostante l’intervento dei soccorsi, è morta sul colpo. Secondo quanto riferito dai carabinieri della locale Tenenza, che hanno avviato le indagini ed effettuato i primi rilievi sul luogo dell’incidente, al momento sembrerebbe che si tratti di un tragico incidente stradale, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire con precisione le cause dell’incidente. L’incidente stradale è uno dei principali problemi che affliggono il nostro Paese e che causa un elevato numero di vittime ogni anno. L’omicidio stradale, in particolare, è un reato molto grave che prevede pene severe per chiunque, in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, causi la morte di una o più persone in un incidente stradale.

In Italia, l’omicidio stradale è punito con la reclusione da sei a dodici anni, mentre se l’incidente è causato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la pena prevista è di reclusione da otto a diciotto anni. In ogni caso, il reato di omicidio stradale è considerato un reato non colposo, ovvero un reato commesso con dolo o colpa grave, e prevede pene molto severe proprio per sottolineare la gravità dell’atto commesso.

In questo triste caso di Casalnuovo, saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se si tratti effettivamente di un omicidio stradale e per individuare l’eventuale responsabile dell’incidente. Nel frattempo, l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia della piccola vittima, esprimendo il proprio cordoglio per la tragica scomparsa della bambina.