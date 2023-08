Bambina di cinque anni cade dal quinto piano e…

Torino, una storia incredibile che ha dell’incredibile si è svolta questa mattina in via Nizza. Una bambina di soli 5 anni, mentre si trovava sul balcone dell’ultimo piano di un palazzo al numero 389, è precipitata, ma la tragedia è stata scongiurata grazie all’intervento tempestivo di un passante.



Era poco prima delle 11 quando un inquilino del palazzo di fronte ha notato la piccola in una situazione chiaramente pericolosa. Quest’ultimo ha immediatamente allertato chi si trovava in strada, attirando l’attenzione dell’eroico passante. Questi ha seguito attentamente la scena dall’inferiore, e quando la bambina ha perso l’equilibrio, l’ha presa al volo, attutendo la sua caduta.



Nonostante il terribile spavento e il volo di diversi piani, fortunatamente la bambina è rimasta lucida e cosciente. Sul posto sono tempestivamente arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla piccola.



Anche l’uomo, protagonista di questa eroica azione, è stato portato al Cto per sottoporsi ad accertamenti, assicurando a tutti che si sentiva bene e che l’importante era che la bambina stesse bene.



Al momento dell’accaduto, si è appreso che i genitori erano presenti in casa con la bambina. Ancora non sono chiare le circostanze che hanno portato alla caduta, ma è innegabile che l’eroico intervento del passante ha evitato una tragedia che avrebbe potuto avere esiti ben diversi.