Orrore a Berlino, in Germania. In un parco situato alla periferia nord della città tedesca, il Pankower Burgerpark, è stata infatti ritrovata una bambina di cinque anni in fin di vita. Secondo quanto riporta Welt, i soccorritori giunti sul posto hanno cercato in tutti i modi di rianimare la piccola. Ma non c’è stato nulla da fare perché la bambina è morta poche ore dopo in ospedale. La sua scomparsa era stata denunciata nel pomeriggio, quando era sparita da un altro parco distante appena 400 metri dal luogo del ritrovamento, il Paulepark.

A segnalare il corpo alle forze dell’ordine sarebbe stato un passante. Sono scattate subito le indagini delle polizia di Berlino che in un tweet ha reso noto che le ferite trovate sul corpo della bambina indicano con quasi assoluta certezza che ci troviamo di fronte ad un brutale omicidio. La piccola sarebbe stata infatti colpita con diverse coltellate. Gli inquirenti hanno anche già arrestato un sospettato. Si tratta di un ragazzo di 19 anni di cui però al momento non sono state rese note le generalità. Ma non è ancora chiaro se si sia costituito e se conoscesse la vittima.