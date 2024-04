Bambina scomparsa, ricerche frenetiche. Il mistero di un video

Un avviso giallo è stato diramato dall’Interpol sulla scomparsa di Danka Ilic, una bambina di soli 2 anni. La piccola Danka è sparita nella giornata di martedì 26 marzo, mentre era in compagnia della madre nelle vicinanze della città di Bor, in Serbia. La notizia della sua scomparsa ha scosso l’intera nazione, e le ricerche si sono estese su scala europea.

La madre di Danka, Ivana, ha condiviso con la stampa l’angoscia di quel momento: durante una passeggiata a Banjsko Polje, ha perso di vista la figlia per un attimo, per poi non ritrovarla più. Malgrado le incessanti ricerche e l’attivazione del sistema Amber Alert in Serbia – una procedura di allarme nazionale per i casi di sospetto rapimento di minori – non sono stati fatti finora passi avanti significativi verso il ritrovamento della piccola.

Il caso di Danka ha raggiunto anche il pubblico televisivo italiano, con un appello nella trasmissione ‘Chi L’ha Visto?’ di Rai3. Ulteriori sviluppi sono emersi dopo che è stato diffuso un video dalla capitale austriaca, Vienna, dove una bambina, assai somigliante a Danka, è stata vista in compagnia di due donne. Questo ha portato anche la polizia austriaca a unirsi attivamente nelle ricerche.

Danka è descritta come una bambina con capelli e occhi castani, alta circa 85 cm. Al momento della scomparsa, indossava una giacca verde oliva, pantaloni viola e scarpe da ginnastica nere, con i capelli raccolti in una coda di cavalloL’Interpol e le autorità serbe e austriache hanno esteso un appello a chiunque potesse avere informazioni o avvistasse la bambina, incoraggiando a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Una nuova pista si è aperta verso il Montenegro, anche se al momento non ha portato a risultati concreti.