Bambino di 10 anni muore dopo due settimane di febbre: non è meningite, c’è attesa per l’autopsia

Il piccolo Francesco Dal Moro e l’ospedale di Padova

Francesco Dal Moro, un bambino di 10 anni, è morto per un’infezione fulminante. Non è meningite, come si era inizialmente sospettato. La tragedia è avvenuta a Marostica, in provincia di Vicenza. Le origini del virus restano al momento sconosciute. Il bambino ha manifestato febbre alta e forti mal di testa. Di qui l’erronea ipotesi di una meningite. Ma i primi esami effettuati all’ospedale San Bassiano di Padova dove era stato ricoverato hanno escluso questa possibilità. Ora si attendono con ansia i risultati di altri esami e dell’autopsia.

Il decesso di Francesco Dal Moro, un bambino di 10 anni, morto per un’infezione fulminante, è avvenuto all’ospedale di Padova venerdì scorso. Francesco viveva con la sua famiglia nella frazione Valle San Floriano di Marostica , dove frequentava l’ultimo anno della scuola primaria. Secondo quanto si apprende, ha iniziato ad accusare i primi sintomi circa due settimane fa.

I genitori inizialmente avevano pensato alla solita influenza, magari più forte del normale. Con il trascorrere dei giorni la febbre ha continuato a salire. A quel punto, martedì 31 ottobre, mamma e papà hanno deciso di accompagnare Francesco all’ospedale di Padova. Al momento del ricovero, il suo quadro clinico è apparso subito particolarmente serio, tanto da imporre il trasferimento del bambino nel reparto di rianimazione pediatrica, dove purtroppo Francesco Dal Moro è morto, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarlo.