Banchi a rotelle, solo adesso emerge la verità: “Follia!”

Tra le eredità più discusse della gestione emergenziale in Italia spicca l’acquisto massiccio dei banchi a rotelle. Presentati come innovazione per mantenere il distanziamento sociale e modernizzare la didattica, si sono trasformati in un onere economico gravoso per lo Stato. A distanza di anni, il sogno tecnologico lascia spazio all’amara realtà di magazzini colmi di banchi inutilizzati e svendite simboliche che raccontano il fallimento di un investimento pubblico di enorme portata.

Il costo di questa iniziativa grava tuttora sui bilanci pubblici, inserendosi in un contesto di spese legate all’emergenza che superano i 250 miliardi di euro. In questo scenario, l’acquisto dei banchi rappresenta una spesa netta superiore ai 320 milioni di euro. Nonostante ciò, la fornitura completa non è mai stata realizzata: delle unità previste ne sono arrivate meno di 450 mila, di cui molte sono state rapidamente ritirate perché giudicate non conformi o inutilizzabili.

Oggi, osservando le scuole italiane, si scopre una situazione desolante da nord a sud. Invece di animare le aule e supportare nuovi metodi di insegnamento, la maggior parte dei banchi giace abbandonata in cantine, depositi e magazzini, coperta di polvere e lontana dagli studenti. In diversi istituti sono state segnalate vere e proprie pile di questi arredi all’esterno, esposte alle intemperie e considerate del tutto inservibili. Un quadro che trasforma un simbolo di ripartenza in un monumento allo spreco di risorse pubbliche, alimentando il malcontento dei cittadini.

La svendita simbolica nel territorio padovano

Un esempio emblematico di questa situazione arriva dalla provincia di Padova. Per liberare spazio nei depositi, l’amministrazione ha deciso di vendere uno stock di 600 banchi al prezzo simbolico di un euro ciascuno. Il piccolo comune di Bagnoli di Sopra ne ha acquistati cento per realizzare una sala conferenze, spendendo in totale cento euro per una fornitura che allo Stato era costata originariamente 15.000 euro. Questo enorme scarto tra il costo originale e il valore di recupero mette in evidenza l’entità del danno economico subito dalla collettività.

Il riemergere di queste notizie scatena regolarmente vivaci discussioni nell’opinione pubblica, come mostrano i commenti di molti cittadini, che esprimono un forte senso di frustrazione. Spesso si interpreta questa gestione come un esempio di scelte emergenziali poco ponderate, con priorità di investimento giudicate errate, magari da destinare al potenziamento della sanità o alla sicurezza tradizionale nelle scuole. Le critiche si concentrano frequentemente sulle figure dell’allora commissario Arcuri e dell’ex ministra Azzolina, accusati di aver inseguito una visione utopica della scuola senza considerare le reali esigenze logistiche e pedagogiche degli istituti italiani.