Barzelletta: due amici ogni anno partecipano ad un raduno di appass…Altro…

Due amici ogni anno partecipano ad un raduno di appassionati del volo. Vedendo le esibizioni dei biplani acrobatici sono tentato di fare un giro.

“Ah, Lucio, come vorrei salire su quell’aereo!!!”

“Non essere sciocco, Antonio, costa dieci euro, e dieci euro sono dieci euro!!!”

La scena si ripete ogni anno, finché i due sono molto anziani: “Dai, Lucio, ormai io abbiamo ottant’anni, se non ci andiamo quest’anno non ci andremo mai più …”

“Ah, no, non se ne parla, costa sempre dieci euro e dieci euro sono dieci euro!”

Uno dei piloti acrobatici sente la discussione e propone ai due vecchietti:” Sentite, voglio venirvi incontro, salite tutti e due e se riuscite a stare in silenzio non vi faccio pagare nulla, ma se dite anche solo una parola mi pagate entrambe il biglietto. Va bene?”

I due accettano, salgono a bordo e il pilota inizia una serie di acrobazie, e i due restano in silenzio. L’aereo va in picchiata, in volo rovesciato, fa il giro della morte ma i due sempre zitti; fa una serie di virate, vertiginose cadute a vite e quelli non dicono una parola. Il pilota termina la sua esibizione e si appresta ad atterrare mentre dice: “Wow, ma siete eccezionali, con tutto quello che ho fatto, neppure un grido di paura!”

E il vecchio Antonio: “Veramente quando eravamo in volo rovesciato e Lucio è caduto fuori, volevo dire qualcosa, ma dieci euro sono dieci euro!”